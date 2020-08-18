Украинский суперкомикс КіберКрай станет фильмом

Кинокомпанія Good Morning Films и создатели легендарной серии комиксов «Воля» – издательство The Will Production – договорились о совместном производстве короткометражного анимационного фильма КіберКрай в жанре детектив, в стилях ретрофутуризм и киберпанк.

Проект создается по мотивам одноименного комикса КіберКрай, релиз которого запланирован на осень 2020. События разворачиваются в альтернативной Вселенной в 80-е годы прошлого века. По сюжету Украина пошла иным путем (по сравнению с реальным) и именно в те годы переживала пик технологической революции. Роботизация проникла во все сферы жизни общества, и даже в музыку. Но не все люди готовы принять новые реалии. Главный герой попадает в вихрь событий вокруг избрания нового гетьмана — сверхмощной ЭВМ «Оріон-1».

Это такой себе стебный кибер-панк на национальном колорите. И даже саундтреком к фильму станет ремейк знаменитого шлягера Павла Зиброва «Хрещатик».