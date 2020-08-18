Уилл Смит сыграет в римейке странной комедии 80-х годов

Популярные голливудские актеры Уилл Смит и Кевин Харт сыграют в римейке известной комедии 1987 года выпуска под названием «Самолетом, поездом, машиной». Проект готова поддержать студия Paramount.

Напомним, что в центре сюжета оригинала, в котором сыграли Стив Мартин и Джон Кэнди, были преуспевающий специалист по рекламе и назойливый торговый агент, которые волею судьбы были вынуждены объединить усилия, чтобы преодолеть транспортный коллапс и попасть домой к праздникам. Сроки работ над новой версией пока не уточняются.

Напомним, что осенью 2019 года Кевин Хат попал в тяжелую автокатастрофу и получил серьезные травмы. В течение длительного времени он был вынужден проходить лечение реабилитацию. Римейк «Самолетом, поездом, машиной» станет одним из первых в его рабочем графике после восстановления.

Что касается Уилла Смита, то в ближайшее время он будет занят ликвидацией последствий вспышки коронавируса в принадлежащей ему и его супруге производственной студии. Позже он собирается приступить к съемкам в картине,события которой будут происходить в годы Гражданской войны в США.