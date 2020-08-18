Создан водородный суперкар Hyperion XP-1 с максимальной скоростью 356 км/ч и запасом хода 1600 км

Производители автомобилей, использующих альтернативное топливо, стремятся к максимальному увеличению дальности автономной поездки и снижению времени на подзарядку авто. Компания Hyperion на виртуальной презентации продемонстрировала возможности суперкара Hyperion XP-1, способного на одной зарядке водородных элементов проехать около 1600 км, а также разогнаться с 0 до 100 км/ч всего за 2,2 секунды.

Максимальная скорость доступная для Hyperion XP-1 составит 355 км/ч, а смена топливных элементов потребует всего 5 минут времени.

Работа над созданием суперкара Hyperion XP-1 продолжалась около 10 лет, а над внедрением в автомобилестроение технологий использующих водород, трудились свыше 200 инженеров. В результате разработчики смогли значительно снизить массу автомобиля, за счет отказа от традиционных тяжелых ионно-литиевых аккумуляторов.

В качестве силовых установок в Hyperion XP-1 использованы электродвигатели на постоянных магнитах, трехскоростная коробка передач и полный привод. Для снижения общей массы автомобиля конструкторы использовали углеволокно и титановые сплавы при производстве корпуса, а для оригинальной независимой подвески на двойных поперечных рычагах был выбран сплав алюминия, применяемый в аэрокосмической промышленности. В результате полностью снаряженный Hyperion XP-1 имеет массу всего 1032 кг.



Среди инновационных инженерных решений можно отметить регулируемый гидравлической системой дорожный просвет, управление жестами, стеклянную крышу и огромный изогнутый дисплей для управления. Компания объявила, что производство суперкара начнется уже в этом году, однако цена Hyperion XP-1 пока не разглашается.