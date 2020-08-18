Смартфонам Huawei и Honor отключат банковские приложения

На смартфонах производства Huawei и Honor могут перестать работать приложения банков и прочих подобных организаций, предупреждает The Washington Post.

13 августа истек срок временной генеральной лицензии (TGL), которая разрешала американским компаниям сотрудничать с находящейся под санкциями китайской Huawei. Как полагают эксперты, из-за утраты лицензии, в частности, американский IT­гигант Google прекратит выпускать для смартфонов Huawei и ее дочернего бренда Honor обновления безопасности. Причем речь идет не только о новых, но и о старых аппаратах, которые появились до внесения китайской корпорации в санкционный список США в мае 2019 года, сообщает Lenta.ru.

Более того, существует риск того, что смартфоны Huawei перестанут получать сертификат SafetyNet от Google, и тогда на аппаратах не будут работать приложения, которые требуют его наличия.

К настоящему времени неизвестно, будет ли продлено действие TGL.

Напомним также, накануне стало известно, что США расширили список ограничительных мер для дочерних предприятий китайской компании Huawei и внесли в него 38 компаний. Как заявил глава Госдепа США Майк Помпео, телекоммуникационный гигант является «подразделением государства слежки Коммунистической партии Китая (КПК)».

Уточняется, что санкции расширяются в целях защиты национальной безопасности США, частной жизни граждан и неприкосновенности американской сети 5G от «вредоносного влияния Пекина».

Санкции должны ограничить доступ Huawei к американскому оборудованию по производству чипов, а компании-контрагенты должны будут получать лицензию в США.