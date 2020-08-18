Шэрон Стоун раскритиковала Дональда Трампа за ложь о коронавирусе

Опубликованный в воскресенье 62-летней актрисой Шэрон Стоун в инстаграме видеоролик наделал много шума. В нем звезда рассказала, что ее сестра Келли и зять Брюс, которые заразились коронавирусом, борются за свои жизни в штате Монтана. Впрочем, основной посыл видео звезды заключался в том, что, по ее мнению, власти США мало делают для нераспространения коронавируса и скрывают реальную статистику заразившихся.

Когда они говорят, что есть тесты для всех, они лгут. Когда они говорят, что есть тесты даже для медсестер в больницах, они лгут. Люди умирают и борются за свою жизнь, потому что нет ничего, кроме лжи,

— отмечает Стоун.

Она добавила, что в Монтане, чтобы сдать тест на коронавирус, нужно сначала продемонстрировать его симптомы, при этом результаты тестирования могут прийти только через пять дней, что не останавливает бессимптомное распространение COVID-19.

Таково положение дел в центре нашей страны, где вы подвергаетесь большому риску умереть от коронавируса,

— говорит она.

Шэрон призвала своих подписчиков голосовать на президентских выборах за кандидата от Демократической партии Джо Байдена и выдвинутую им на пост вице-президента Камалу Харрис, так как, по ее мнению, только они могут изменить ситуацию с коронавирусом в стране.

С женщинами у власти мы будем бороться за наши семьи. Мы будем бороться за то, чтобы люди жили. И мы будем бороться за то, чтобы люди проходили тестирование. Потому что единственные страны, которые хорошо справляются с COVID-19, — это те, где женщины занимают руководящие посты,

— заключила она.

Актрису поддержали многие знаменитости, в числе которых Алисса Милано, Жанель Монэ и другие. А вот сторонники Трампа Шэрон раскритиковали, обвинив ее в использовании состояния здоровья членов семьи для продвижения политической повестки.