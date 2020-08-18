Представители американского конгресса осудили направление Кремлем военной помощи в Беларусь

Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей американского конгресса Элиот Энгел и старший республиканец этого комитета Майкл Маккол подвергли осуждению предложение Москвы о направлении военной помощи Беларуси «в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности на фоне продолжающихся мирных протестов».

Напомним, что ранее о перспективе получения подобной помощи сообщил после разговора с Владимиром Путиным действующий глава Беларуси.

«Мы поддерживаем народ Беларуси, который продолжает пользоваться своим правом на протест и требовать более свободной, более демократической страны, их голоса должны быть услышаны. В то время как Кремль пытается подорвать суверенитет и независимость еще одной европейской страны, мы решительно осуждаем безрассудное предложение российского президента Владимира Путина предоставить военную помощь режиму Лукашенко в Беларуси», — сказано в тексте заявлении конгрессменов.