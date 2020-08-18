Появился тризер фильма «Ходячие мертвецы»

В Сети появился тизер спин-офф фильма «Ходячие мертвецы».

Ролик вышел на канале YouTube.

Проект «Ходячие мертвецы: Мир за пределами» продемонстрирует зрителям новую историю и мифологию, в котором расскажут о первом поколении, выросшем в выжившей цивилизации.

По сюжету две сестры вместе с друзьями уходят из безопасного места, чтобы узнать, что творится вокруг.

Новый сериал будет состоять из двух сезонов и станет третьем в франшизе после «Ходячих мертвецов» и «Бойтесь ходячих мертвецов».

Премьера сериала покажут 4 октября 2020 года.