Польша начала принимать политических беженцев из Беларуси

Республика Польша заявила о начале приема первых политических беженцев из Беларуси. Более того, границы страны открылись для тех, кто нуждается в убежище в связи с политическими взглядами. Об этом в прямом эфире заявил заместитель министра иностранных дел Польши Мартин Пшидач. По его словам, есть разного рода просьбы, пока единичные, просьбы о пересечении границы без соответствующих документов. Для тех, кто по политическим причинам убегает из своей страны, Польша открыта, и она открыта для всех, кто чувствует угрозу», — заявил он.

Вместе с тем, Пшидач отметил, что подобное исключение не следует рассматривать в качестве поощрения для выезда из Беларуси, а только гарантией на случай проблем. «Есть случаи, когда в последнее время лица просили о такой поддержке со стороны польского государства и такую поддержку получили», — добавил он.

Ранее стало известно, что в Европейском союзе начали подготовку пакета санкций по отношению к Беларуси в связи с силовым разгоном демонстрантов и фальсификаций на выборах, о чем заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель. Он отметил, что с учетом ужасных сообщений о жестоких избиениях участников протестов, ЕС ожидает тщательного и прозрачного расследования всех нарушений и привлечения виновных к ответственности.