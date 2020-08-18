Полезные свойства обычной смородины сложно переоценить

Многие, наверняка, знают, что смородина — это не только вкусная, но еще и весьма полезная ягода. Недавно ученые не только подтвердили это, но и сделали одно важное уточнение.

Эта ягода, являясь природным антиоксидантом, способна весьма эффективно противодействовать развитию в организме человека злокачественных новообразований. Понятно, что смородина не является 100-процентной гарантией в плане профилактики рака. Тем не менее, многим людям она поможет снизить риски развития онкологии.

Также стоит напомнить и о других полезных свойствах ягоды, которая растет практически в каждом огороде. В ее составе есть кальций, магний, натрий, калий и железо. Благодаря данным элементам ягода будет весьма полезной людям, имеющим проблемы давлением. В некоторых случаях смородину даже можно использовать в качестве натурального успокоительного средства. Ягода также способствует выведению из организма токсинов и лишней жидкости. Помимо этого ее регулярное употребление в пищу положительно сказывается на работе нашего сердца, а варенье из смородины способствует укреплению иммунитета.