Пэрис Хилтон рассказала о главном секрете своего детства

39-летняя светская львица Пэрис Хилтон всегда ассоциировалась с гламурной и беззаботной жизнью, полной веселья и вечеринок. Однако, как она призналась в трейлере предстоящего документального фильма «Это Пэрис», на самом деле она совсем не такая, какой все ее привыкли видеть.

Я ощущаю себя так, словно весь мир думает, что знает меня. Но никто не знает, кто я на самом деле. Иногда я даже сама не знаю, кто я такая. Раньше я не была такой. Я так привыкла играть персонажа, что мне трудно быть нормальной,

— призналась звезда.

Пэрис также рассказала, что в детстве пережила травму. Но какую именно, понять по короткому отрывку из трейлера сложно.

В моем детстве кое-что случилось, о чем я никогда ни с кем не говорила. Я не могла сказать вам, ребята, потому что каждый раз, когда я пыталась, меня наказывали. Мне до сих пор снятся кошмары. Единственное, что спасло мой рассудок, — это мысль о том, кем я хочу стать, когда выберусь оттуда,

— призналась она.

Согласно официальному описанию, документальный фильм режиссера — лауреата премии «Эмми» Александры Дин обещает «показать скрытое прошлое международной иконы», а Пэрис будет противостоять «душераздирающей травме, из-за которой она стала той, кем является сегодня».

По словам самой Пэрис, съемки фильма были «почти терапевтическими». Я воодушевлена, но вместе с тем очень нервничаю, учитывая темы, обсуждаемые в этом фильме. Это вещи, о которых я никогда раньше не говорила, они действительно личные и травмирующие, поэтому говорить об этом публично очень трудно.

Очевидно, что я привыкла все время быть в камере. Но я всегда была очень застенчивым человеком, поэтому мне нравилось придумывать персонаж и играть его. Быть самой собой — это был совершенно другой опыт, но в некотором роде и почти терапевтический. Я узнала так много о себе. Я понятия не имела, почему я такая, какая есть, и теперь понимаю себя гораздо лучше,

— призналась она в эфире шоу Джимми Киммела.