Нефть продолжает обваливаться

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе торгов днем во вторник умеренно снижаются, в то время как инвесторы оценивают вероятные риски переизбытка сырья, также ожидая новостей с заседаний ОПЕК+ на этой неделе.

К 13:22 мск октябрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подешевели на 0,13% до $45,31 за баррель, сентябрьские фьючерсы на западно-техасский сорт WTI — на 0,23% до $42,78 за баррель, сообщает ПРАЙМ.

Как отмечает директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев, «на данный момент от более глубокой просадки котировки удерживает очередное усиление давления на доллар, который продают уже по инерции». «В ближайшей перспективе Brent может вернуться под отметку 45 долларов, но вряд ли разовьет медвежий импульс», — говорится в обзоре эксперта.

Напомним также, что с начала нынешнего года по мировому нефтяному рынку прокатились несколько волн падения цен на «черное золото». Негативная ситуация была вызвана целом комплексом факторов: общим перепроизводством сырья, резким падением спроса на фоне стремительного распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (11 марта было объявлено о пандемии) и опасениями по поводу ее влияния на глобальную экономику, а также развалом сделки ОПЕК+ (официально с 1 апреля, но фактически после безрезультатных переговоров стран-нефтепроизводителей на встрече 6 марта в Вене).

Тем не менее, 12 апреля страны ОПЕК+ согласовали новую сделку, участниками которой стали 23 государства. Соглашение будет действовать два года — с 1 мая 2020-го до 1 мая 2022-го. В мае—июне текущего года сокращение добычи составит 9,7 млн баррелей в сутки (от уровня октября 2018 года), далее — до конца 2020 года — на 8 млн баррелей, и на 6 млн — до конца апреля 2022 года. Новая сделка ОПЕК+ стала вынужденной реакцией нефтедобывающих стран на ситуацию на рынке и давление со стороны США. Однако в целом она не перекрыла объемов снижения мирового спроса, к тому же на рынке скопились огромные запасы сырья.

На встрече 6 июня страны-участницы ОПЕК+ продлили на месяц — до конца июля — срок действия соглашения о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки.

15 июля участники совещания министерского мониторингового комитета (JMMC), в который входят представители стран — участниц соглашения ОПЕК+, согласовали смягчение с 1 августа ограничений на добычу нефти (примерно на 2 млн баррелей в сутки), — добывавшийся до введения ограничений объем будет сокращен уже не на 9,7 млн, а только на 7,7 млн баррелей в сутки.