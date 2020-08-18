Наталия Орейро впервые за долгое время показала мужа

Звезда сериала «Дикий ангел» Наталья Орейро, которая хочет получить российское гражданство, впервые за долгое время показала своего мужа Рикардо Мольо. 43-летняя актриса очень редко публикует фото с супругом в социальных сетях, однако в честь его дня рождения сделала исключение.

В своем Instagram-аккаунте Наталья Орейро разместила несколько селфи с любимым, который отмечает 63-й день рождения. Примечательно, что на снимках артистка запечатлена без макияжа.

«Счастливого дня рождения моему любимому человеку», – добавила Орейро в описании.

В социальной сети Наталья пишет на испанском и русском языках. Она неоднократно заявляла, что с первого приезда в Россию почувствовала сильную близость с россиянами, и что очень любит их язык.

Наталья Орейро и Рикардо Мольо познакомились в ноябре 2001 года. Уже через месяц актриса вышла замуж за старшего ее на 20 лет музыканта. С тех пор пара живет вместе вот уже 19 лет. В январе 2012 года у них родился мальчик, которого назвали Мерлин.