Леонид Кравчук обьяснил чем конкретно будет заниматься в ТКГ Витольд Фокин

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что первый глава Кабмина нашей страны Витольд Фокин в составе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе будет ответствен за коммуникацию с гражданским населением оккупированного Донбасса. Вместе с тем, отметил политик, Фокина привлекли его сюда с учетом позиции и опыта. Кандидатуру уже одобрил Ермак.

«Однако сам Ермак не может предлагать без согласования с президентом, так как людей, работающих в украинской делегации ТКГ, утверждает президент указом. Ермак подробно изучил этот вопрос, предложил разные варианты, в итоге Витольд Павлович утвержден как первый заместитель главы делегации», — отметил Кравчук.

Вместе с тем, он добавил, что главное задание Фокина, хоть и не единственное – это стать коммуникатором в переговорах институтов гражданского общества, которые находятся на неподконтрольной и подконтрольной территории.

«Это человек, который имеет позицию и опыт, который хочет, чтобы Украина была государством, которое строит демократическую цивилизованную жизнь. Потому именно ему и предложили начать этот диалог», — добавил Кравчук.