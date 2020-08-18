Концерн «Калашников» выпустил «умное» ружье с дисплеем

Российский оружейный концерн «Калашников» разработал футуристичное «умное» ружьё MP-155 Ultima, которое может соединяться со смартфонами. В основу прототипа легло серийное самозарядное охотничье ружьё МР-155 производства Ижевского механического завода.

«Уникальная разработка на базе надёжного гладкоствольного ружья МР-155 с возможностью синхронизации с гаджетами», —гласит описание прототипа в подписи к видео, опубликованному на официальной странице оружейного концерна.

Судя по короткому видеотизеру, ружьё получило дисплей, в меню которого видны разделы «Камера», «Медиа», «Стрельба», «Время», «Настройки» и «Компас». Также MP-155 Ultima оснащается коллиматорным прицелом. Другие характеристики «умного» ружья не раскрываются.