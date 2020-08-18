Киану Ривз рассказал об четвертой части «Матрицы»

Голливудский актер Киану Ривз подтвердил, что работа над научно-фантастическим боевиком «Марица 4» возобновлена после паузы вызванной пандемией коронавируса. Об этом он рассказал в интервью.

На странице издания в Твиттере появилось короткое интервью Ривза, в котором он подтверждает, что производство фильма восстановлено, а съемки идут в Берлине. По его словам, сделать это удалось благодаря продуманным и эффективным инструкциям, которые не нарушают ритм кинопроизводства.

«Все-таки люди из мира шоу-бизнеса как никто знают как выходить из непростых ситуаций. В этом плане они лучшие», — отметил Ривз.

Премьера четвертой части «Матрицы» должна была состояться в мае 2021 года. Из-за ситуации с коронавирусом релиз перенесли на апрель 2022 года.