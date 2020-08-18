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Кабинет министров Украины не будет запрещать хасидам приезжать в Умань

На сайте Кабинета министров Украины опубликовали совместное заявление от имени правительств Украины и Израиля, которое касается вопроса паломничества брацлавских хасидов в город Умань.

В заявлении отмечается, что несмотря на то, что по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского, которую он проявил ранее, еврейский праздник Рош а-Шана можно считать государственным, эпидемиологическая ситуация как в Украине, так и в Израиле, является неудовлетворительной.

В связи с этим, еврейских паломников призвали всё же воздержаться от традиционного посещения Умани.

Тем же, кто всё-таки решил приехать, в Кабмине напомнили, что карантинные ограничения касаются всех публичных мероприятий и обязательны к соблюдению.

В то же время,мэр города Умань заявил,что готов выставить блокпосты,чтобы не допустить в город тысячи паломников.

18 августа, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Общество, Украина ﻿
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