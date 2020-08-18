История с сорванной операцией СБУ и отпущенными на свободу преступниками требует своего логического продолжения

Популярный украинский волонтер, юрист-международник пишет на своей странице в Facebook, если информация о госизмене Андрея Ермака из задержанными «вагнеровцами» подтвердится, то Зеленский может завершить свою каденцию раньше Лукашенко. Или же президент должен сдать Ермака прямо из кабинета главы ОП в следственный изолятор СБУ. На размышления есть ровно неделя.

По словам волонтера, День Независимости близится, и ветераны придут к президенту в гости, где могут настойчиво попросить «уйти!». И не услышать эту настойчивую рекомендацию будет невозможно. Это по «делу Шеремета» можно было переводить стрелки на Авакова, обвиняя того в непрофессионализме.

Государственная безопасность и оборона – прямая компетенция президента. Ермака назначал на должность Зеленский лично. Так что и отвечать за госизмену придется именно Владимиру Александровичу.

«Ситуацию для Зеленского осложняет тот неопровержимый факт, что украинские ветераны не слишком похожи на мирных белорусских женщин… Ждем видеообращение с пояснениями. Время пошло», – написал Геннадий Друзенко. Отметим, сегодня появилась информация от агента НАБУ о том, что задержание в Беларуси «вагнеровцев» – это была спецоперация СБУ, которую в итоге сорвали по указанию главы Офиса президента Андрея Ермака.