Хакеры научились удалённо поджигать смартфоны

Злоумышленники научились получать удалённый доступ к зарядным устройствам смартфонов и путём подачи избыточной мощности сжигать их.



Обнаруженная уязвимость получила название BadPower: с её помощью хакеры могут удалённо подключиться практически к любому смартфону, поддерживающему быструю зарядку, обойдя программную защиту аппаратов. В отличие от многих других уязвимостей, BadPower связана не с кражей персональных данных со смартфона, а с физической атакой на устройство. Целью злоумышленников является находящийся на зарядке смартфон.

При помощи ряда манипуляций хакеры вызывают подачу избыточной мощности на аккумулятор, в результате чего может произойти перегрев и возгорание смартфона. Специалисты протестировали 35 зарядных устройств с поддержкой быстрой зарядки восьми разных марок и выяснили, что уязвимости подвержены 18 аксессуаров. Для защиты от BadPower эксперты рекомендуют регулярно обновлять программное обеспечение смартфонов и не использовать чужие зарядные устройства.

Недавно стало известно, что южнокорейская компания Samsung, как и американцы из Apple, перестанет комплектовать новые смартфоны бесплатными зарядными устройствами — при необходимости их придётся приобретать отдельно. Решение отказаться от «бесплатных» зарядных устройств в комплекте со смартфонами поможет компании сэкономить и тем самым хоть как-то компенсировать затраты на внедрение 5G в своих устройствах.

В Samsung считают, что так как их аппараты имеют универсальный порт USB-C, под который на рынке есть довольно большое количество зарядных аксессуаров, отсутствие в комплекте адаптера не помешает потребителю комфортно пользоваться корейскими смартфонами. Инсайдеры считают, что аппараты перестанут комплектоваться «бесплатным» зарядным устройством с 2021 года, но есть мнение, что Samsung лишит адаптера только некоторые серии смартфонов.

Ранее стало известно, что линейка смартфонов Apple iPhone нового поколения впервые не будет оснащаться наушниками. В корпорации считают, что столкнувшись с отсутствием аксессуара в комплекте, пользователи будут докупать EarPods отдельно либо приобретать беспроводные наушники серии AirPods. Вдобавок Apple рассчитывает лишить новые iPhone ещё и зарядных устройств, причём своё решение Apple объясняет не экономией, а заботой об экологии.