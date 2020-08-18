География Галилеи подтверждает историчность царства Шломо



В последние несколько десятилетий историчность царства Шломо и его известность в регионе, как описано в Библии, вызвали сильные споры среди археологов и экспертов. Однако возможный ответ, подтверждающий Священное Писание, может исходить от инструмента исторической географии, предположил один ученый.

Описание некоторых территорий царства можно найти в Книге Царей: «Тирский царь Хирам снабжал царя Шломо кедровыми и кипарисовыми деревьями и золотом на все его нужды. За это царь Шломо отдал Хираму двадцать городов в земле Галилеи. И пошел Хирам из Тира посмотреть города, которые отдал ему Шломо, и они ему не понравились. И он сказал: Что это за города ты мне дал? И назвал их землей Кавуль – так они и называются до сего дня. И послал Хирам царю сто двадцать киккаров золота», – говорится в стихах 11-14 девятой главы Первой книги Царей.

Доктор Кайл Кеймер, старший преподаватель кафедры археологии и истории древнего Израиля в Университете Маккуори в Сиднее, Австралия, сравнил содержание этого отрывка и характеристики земель, которые он называет необходимой предпосылкой для понимания динамики власти между монархом Израиля и правителем финикийского города-государства. Ученый предположил, что вопреки тому, что другие говорили в прошлом, события, описанные в Библии, согласуются с геополитической ситуацией того времени, предлагая новое понимание точности описания.

В интервью «The Jerusalem Post» Кеймер объяснил, что первое вдохновение для этого исследования, результаты которого были опубликованы в журнале «Palestine Exploration Quarterly» в прошлом месяце, появилось, когда он работал над финикийской керамикой, найденной на севере Израиля. «Я сосредоточился на особом виде кипрско-финикийской керамики, из красной глины, расписанной черной краской, и я начал изучать взаимодействие между финикийцами и израильтянами», – сказал он. «В то же время меня очень интересовала историческая география и понимание того, как пейзаж играет роль в развитии определенных событий. Когда я прочитал этот отрывок из книги Царей, эти два аспекта сошлись».

Ученый регулярно приезжает на раскопки в Израиль, и в настоящее время он является соруководителем раскопок в Хирбет Араи (эль-Рай) в центральной части страны вместе с Йосефом Гарфинкелем (Еврейский университет) и Сааром Ганором (Управление древностей Израиля). Он подчеркнул, что вопросы, связанные с четырьмя проанализированными им стихами, следует рассматривать в более широком контексте дискуссии об историчности библейского текста. «Относительно так называемой Объединенной монархии, царства Шауля, Давида и Шломо, существует много дискуссий. Есть те, кто говорит, что в целом их библейский портрет является более поздним творением, и что они были гораздо более ограничены по своим размерам и возможностям, а другие утверждают, что Библия точно описывает ситуацию позднего 11 и 10 века до н.э. и то, насколько они были могущественны», – подчеркнул он, добавив, что, по его мнению, обе стороны недооценивают дополнительное преимущество, которую может предложить география.

«Я думаю, что география — это то окно, которое по-прежнему связывает нас с прошлым физически, потому что, несмотря на современные технологии, она на самом деле не изменилась и дает нам возможность оценить эти тексты», – отметил он. «До сих пор архитектура, керамика или радиоуглеродные датировки не давали нам бесспорного доказательства в вопросе о царстве Шломо. Нам нужно проявлять творческий подход». В ходе исследования Кеймер пытался выяснить, насколько правдоподобны отношения между Шломо и Хирамом. Археолог отверг точку зрения некоторых ученых, предполагающую, что из двух правителей Шломо, должно быть, был в более слабом положении.

«Когда мы смотрим на физический ландшафт и ситуацию в Тире в сравнении с ситуацией в Израильском царстве, первый был островом с очень ограниченными и непродуктивными внутренними районами, как мы знаем из ландшафтных исследований и геологического анализа. Напротив, у Израиля было намного больше плодородных земель, и международная торговля проходила через его территорию», – отметил он. Поэтому неудивительно, что Шломо был более сильным партнером в сделке и что он компенсировал другому правителю, который был в более слабом положении, его расходы землями которые были «гористыми» или «ни на что не годными», как Кеймер предложил понимать слово «Кавуль», основываясь на характеристиках местности, определенной как Кавуль, на холмах Аллоним и западных холмах, идущих в Нижнюю Галилею.

«Доступ к хорошей сельскохозяйственной земле — это реальный географический компонент, который люди раньше не рассматривали при обсуждении этого отрывка из библейского текста», – отметил он. «Все смотрят на Тир и считают его очень мощным торговым центром, которым он стал в более поздний период железного века и особенно в 7 веке до н.э. Из этого они делают выводы о 10 веке до н. э., хотя у нас довольно мало археологических находок этого периода».

Ученый также рассмотрел другие элементы, такие как направление деятельности нескольких объектов в Галилее, что помогло ему лучше понять границу между политическими образованиями. Кеймер заявил, что этот тип географического анализа подтверждает историчность царства Шломо в целом, «потому что мы видим явный сдвиг в природе укрепленных поселений от раннего периода Железного века до более позднего, где мы находим гораздо более крупные объекты, укрепленные совершенно по-другому на севере Галилеи, обращенном к Араму/Дамаску».

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