Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира. Его возглавила 22-летняя теннисистка из Японии Наоми Осака.

За год Осака заработала 37,4 миллиона долларов, из которых только 3,4 миллиона она получила в качестве призовых, а остальные — по контрактам со спонсорами. Всего в список попали восемь теннисисток.

На втором месте в рейтинге американка Серена Уильямс (36 млн долларов), на третьем — австралийка Эшли Барти (13,1 млн долларов).

В десятку также вошли Симона Халеп, Бьянка Андрееску, Гарбинье Мугуруса, Элина Свитолина, София Кенин, Анжелика Кербер.

Замыкает десятку футболистка, нападающая американской команды «Орландо Прайд» Алекс Морган с доходом 4,6 миллиона долларов.