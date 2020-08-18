Две российские группы борются в суде за право «популяризировать образ гопника»

По словам автора хита «Раз-раз-раз, это хардбасс», Little Big «срезали» у его группы басс-партию и использовали ее в своих хитах «Pop on the top» и «Слэмятся пацаны». «В музыке срезан бас; читка, флоу, количество ударов в минуту — все идентично нашему», — отметил музыкант.

Кроме этого, Толетов заявил, что именно он первым начал придумывать танцевальные флэшмобы и популяризировать образ гопников.