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Две российские группы борются в суде за право «популяризировать образ гопника»

Основатель группы Hard Bass School Валь Толетов подал в суд на группу Little Big, которую он обвинил в плагиате. Музыкант подал иск в суд, в котором требует взыскать с коллег более 11,7 миллиона рублей. Об этом Толетов рассказал в ролике на YouTube-канале «Здесь настоящие люди».

По словам автора хита «Раз-раз-раз, это хардбасс», Little Big «срезали» у его группы басс-партию и использовали ее в своих хитах «Pop on the top» и «Слэмятся пацаны». «В музыке срезан бас; читка, флоу, количество ударов в минуту — все идентично нашему», — отметил музыкант.

Кроме этого, Толетов заявил, что именно он первым начал придумывать танцевальные флэшмобы и популяризировать образ гопников.

18 августа, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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