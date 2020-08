Анджелина Джоли планирует покинуть США вместе с детьми Канада отказалась признавать легитимность выборов в Беларуси » Две российские группы борются в суде за право «популяризировать образ гопника» Основатель группы Hard Bass School Валь Толетов подал в суд на группу Little Big, которую он обвинил в плагиате. Музыкант подал иск в суд, в котором требует взыскать с коллег более 11,7 миллиона рублей. Об этом Толетов рассказал в ролике на YouTube-канале «Здесь настоящие люди». По словам автора хита «Раз-раз-раз, это хардбасс», Little Big «срезали» у его группы басс-партию и использовали ее в своих хитах «Pop on the top» и «Слэмятся пацаны». «В музыке срезан бас; читка, флоу, количество ударов в минуту — все идентично нашему», — отметил музыкант. Кроме этого, Толетов заявил, что именно он первым начал придумывать танцевальные флэшмобы и популяризировать образ гопников.

загрузка...