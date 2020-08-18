«Драмой исторического масштаба» назвали немецкие СМИ события в Беларуси

Главная тема в прессе Германии 17 августа — встреча Лукашенко с бастующими рабочими и митинги, прошедшие в выходные в Минске. Немецкие журналисты единодушны: диктатура в Беларуси доживает последние дни.

События в Беларуси остаются темой первых страниц немецких СМИ. В понедельник, 17 августа, крупнейшие газеты и журналы Германии написали о митингах, прошедших в минувшие выходные в Минске. Немецкие комментаторы приходят к общему выводу: дни белорусского диктатора сочтены, и удержать власть ему не поможет даже могущественный сосед — Россия.

«Драмой исторического масштаба» называет события в Беларуси немецкий журнал . Ее итог еще неясен, но появляется «все больше признаков того, что белорусскому народу действительно удастся сбросить диктатора Лукашенко с его трона», — пишет журналистка Эллен Ивиц (Ellen Ivitz) в комментарии «Отчаянный последний ход Александра Лукашенко».

Протестам, охватившим всю страну, не в состоянии помешать ни жестокое полицейское насилие, ни безграничный произвол, ни отчаянные угрозы. Отчаяние Лукашенко ярко проявилось в минувшие выходные, считает Ивиц. Выступая на митинге в свою поддержку, «он прибегнул к выходу, который любят использовать все диктаторы в мире: к сказке о «внешнем враге». Еще римский историк и политик Саллюст говорил о том, что страх перед врагом объединяет нацию. Для Лукашенко роль этого врага теперь играет НАТО».

Обращение Лукашенко 17 августа к рабочим Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), по мнению автора комментария, стало еще одной отчаянной попыткой диктатора продемонстрировать, что он не утратил поддержку народа. Но объявившие забастовку рабочие освистали прибывшего на вертолете диктатора и оглушили его возгласами «Уходи!». Лукашенко не оставалось ничего другого, как отправиться восвояси, пообещав напоследок, что для проведения новых выборов его придется убить.

В этих обстоятельствах Лукашенко вынужден искать помощи у своего могущественного соседа — России. Однако «сигналы из Кремля неясны», считает комментатор немецкого еженедельника: похоже, что «помочь Лукашенко сохранить свой пост не входит в приоритетные задачи Кремля». «Весьма сомнительно, что Путин в экстренном случае готов оказать военную помощь официальному Минску. Гораздо больше похоже на то, что российский президент занял выжидательную позицию, наблюдая за тем, какая судьба уготована Лукашенко — тем более, что ему самому грозит такая же опасность с востока России», — заключает Эллен Ивиц.