Добыча нефти в газа в России рухнула рекордно с развала СССР

Пандемия коронавируса и неудачная попытка повоевать с Саудовской Аравией ударили российскую экономику в нефтегазовое сердце.Сырьевая промышленность, за счет которой страна получает 80% выручки в иностранной валюте, переживает спад, которого статистика не видела с развала СССР.

По итогам июля добыча полезных ископаемых в РФ сократилась 15,1%, сообщил Росстат в отчете о промышленном производстве.

Спад, который начался весной на фоне первой волны карантинных ограничений в мире, с тех ускоряется каждый месяц: 1,7% в марте, 3,2% в апреле, 13,5% в мае, 14,2% в июне.

Добыча металлических руд остается в плюсе год к году (+1,8%), угольная промышленность проседает незначительно (-2,6%), а «зоной бедствия» остается нефтегазовый сектор, где объемы производства упали на 15,3%.

Спад в добыче нефти — на 16,3% — стал рекордным с момента развала СССР, следует из статистики. Советский союз, напомним, вышел на пик нефтяного бума в 1987-88 гг, качая 569 млн тонн в год. В 1989-м начался спад (-2,9%), который постепенно превратился в полноценный обвал — минус 31,4% за 1991-93 гг.

К 1996 году Россия потеряла 47% нефтедобычи, качая 301 млн тонн, и начала восстанавливать производство только в 2000х, когда цены на рынке начали расти, а у нефтяников появились деньги на инвестиции.

В отличие от позднего СССР, который столкнулся с развалом экономики, российские сырьевые корпорации режут добычу в рамках договоренностей с ОПЕК. Сделка по стабилизации нефтяного рынка, заключенная после кровопролитной войны с саудитами, требует от РФ качать не больше 8,5 млн баррелей в сутки, или минимальный объем с 2002 года. С августа квоты станут мягче, и Россия сможет увеличить добычу на 400 тысяч баррелей в день.

Газовая промышленность, согласно Росстату, терпит сопоставимую катастрофу, но уже из-за отсутствия спроса: по итогам июля добыча упала на 11,4% год к году, показав второй худший результат всю историю доступной статистики (спад сильнее был в 2008м году — на 12,4%).

Летом от российского газа полностью отказалась Турция (поставки в июне, по данным ФТС, упали до нуля), тогда как Китай импортирует лишь половину от оговоренного контрактом объема по «Силе Сибири», не выполняя даже норму по принципу «бери или плати». Cреди крупных европейских клиентов «Газпрома» во втором квартале увеличила закупки лишь Австрия (+12%), в то время как прокачка в Германию рухнула на 33%.

Просадка сырьевого сектора давит на общий показатель промышленности, которая, согласно Росстату, в июле оставалась на 8% ниже прошлогодних уровней. При этом спад в обрабатывающем секторе замедлился вдвое — с июньских 6,4% до 3,3%, а отдельные отрасли вышли в плюс, включая автопром, прибавивший 3,9% год к году.

«России по-прежнему дорого обходится сделка ОПЕК+, которая не позволяет воспользоваться восстановлением глобального спроса», — констатирует главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Экономика теряет экспортную выручку в иностранной валюте, что приводит к вынужденному сокращению импорта.

«Чем продолжительней промпроизводство остается под давлением, тем глубже будет негативное влияние на инвестиции и тем сильнее понижательное давление на темпы роста ВВП», — говорит Орлова.

Долгосрочные последствия сделки ОПЕК+ могут быть еще печальнее: остается вопросом, смогут ли нефтяники восстановить добычу на истощенных и арктических месторождениях.

Когда квота России по ОПЕК+ была небольшой, нефтяные компании могли эффективно чередовать как интенсивность режимов эксплуатации конкретных добывающих скважин, уменьшая их дебиты, но не доводя до полной остановки, так и чередовать месторождения, пласты, цеха добычи, говорит бывший главный геолог Госкомиссии РФ по запасам полезных ископаемых Роман Судо.

Теперь часть скважин придется отключить полностью, и для многих из них с учетом остаточных извлекаемых запасов нефти и при ожидаемых ценах на нефть это будет отключение уже навсегда, считает Судо.

ОПЕК прогнозирует, что Россия безвозвратно потеряет около 10% нефтяной промышленности. По оценке картеля, после завершения соглашения ОПЕК+ в апреле 2021 года, РФ сможет нарастить добычу на мизерные 0,04 млн баррелей в сутки.

Всю потребность в дополнительной нефти ОПЕК намерена покрыть самостоятельно. Спрос на свои поставки в конце следующего года (октябрь-декабрь) картель оценивает в 30 млн баррелей в день, что даже выше уровня прошлого года (29,4 млн).