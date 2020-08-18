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Биографическая драма о биографии изобретателя Николы Теслы выйдет на экраны

Биографическая драма о биографии изобретателя Николы Теслы

Биографическая драма о изобретателя выйдет в украинский прокат 20 августа.

В основе картины «Тесла» несколько современенный рассказ о жизни и карьере Николы Тесла, его соперничество с Томасом Эдисоном и отношения с дочерью американского предпринимателя Дж. П. Моргана.

Драма рассказывает о человеке, чьими изобретениями пользуются каждый день, даже не подозревая, что в их основе лежат идеи, прошедшие через множество препятствий на пути к реализации.

Роль Николы Теслы в фильме сыграл Итан Хоук ( «Тренировочный день»), его главного оппонента Томаса Эдисона воплотил на экране Маклахлен ( «Дюна», «Твин Пикс»). Сценаристом и режиссером выступил Майкл Алмерейда, яркий представитель независимого кино.

18 августа, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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