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Звезда-гном «Властелина колец» остался без работы

Звезда "Властелина колец" остался без работы

76-летний британский актер Джон Рис-Дэвис признался, что ему перестали давать роли в кино, так как он из-за своего возраста находится в группе риска по ситуации с коронавирусом.

Об этом он сказал в интервью изданию Syfy Wire.

Исполнитель роли Гимли в фильме «Властелин колец» опасается, что его карьере пришел конец.

«Я как раз нахожусь в нижней части диапазона от 75 до 90. По-видимому, это означает, что я уже на три четверти фута или даже по колено в могиле. В глубине души я думаю: «Все может закончиться», — отметил Рис-Дэвис.

Он также добавил, что его друзья, занимающиеся организацией концертов, не планируют устраивать мероприятия до 2020 года. Артист боится, что такая же ситуация может сложиться и в кино.

Актер Джон Рис-Дэвис сыграл в таких фильмах, как «Властелин колец», «Дневники принцессы: как стать королевой», «Индиана Джонс» и других.

17 августа, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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