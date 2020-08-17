В студии Уилла Смита произошла вспышка коронавируса На новых кадрах «Мира Юрского периода» показали динозавров » ВВС ЦАХАЛа: статистика тайных операций на севере 13.08.20 все основные израильские новостные сайты, начиная примерно с 16:55 и почти одновременно, опубликовали статьи со статистикой операций ВВС АОИ за последние 5 лет. Хотя ВВС осуществляют немало авиаударов в Секторе Газа, по-видимому вся статистика ниже посвящена операциям ВВС на севере, в основном тайным (т.е. за которые Израиль на себя ответственность не брал), против базирования Ирана в Сирии и переброске оружия проиранской ливанской террористической организации «Хизбалла». То что на терминологии АОИ называется «Сражение между войнами» (МАБАМ – «hа-Маараха ше-Бейн hа-Мильхамот»). Даже упомянутая фраза «на всех ТВД» может подразумевать не «и в Газе», а различные страны на севере и северо-востоке от Израиля. Итак, статистика включает: За прошедшие 5 лет (т.е. с 2015 г.) ВВС применили «на всех ТВД» около 5,000 единиц авиационного оружия, в т.ч. за последние 3 года (т.е. с середины 2017 г., но в основном с начала 2018 г., когда начались по-настоящему активные действия) было атаковано 955 целей, по которым были применены 4,239 бомб и ракет, в т.ч. десятки с самолётов F-35I;

С 2017 г. Сирия выпустила 873 зенитные ракеты, в т.ч. 844 за последние 3 года, т.е. с середины 2017 г., в основном ракеты комплексов SA-17 («Бук-М2Э») и SA-22 («Панцирь-С1»); для сравнения – в 2013 г. – только 2 ракеты;

За 2 последних года (причём в основном в открытых операциях, т.е. таких, когда Израиль брал на себя ответственность, обычно в ответ на теракты или обстрел израильской территории) ВВС уничтожили треть сирийских систем ПВО;

Число операций резко возросло за последний год, несмотря на эпидемию коронавируса;

70% лётчиков, участвовавших в этих операциях, – резервисты.

Параллельно ВВС отмечают и ответные действия противника. Так, идёт обмен информацией о действиях ВВС Израиля и извлекаемых из них выводами. Сирия закупает новые РЛС и новые системы ПВО, в т.ч. ЗРК С-300. ВВС подтверждают, что Сирии удаётся сбивать часть выпущенных Израилем бомб и ракет, но самолёт был потерян только один – F-16I в 2018 г. Кроме того, опубликовано два видеоролика (их можно посмотреть по ссылкам в конце статьи). На одном – полёт на предельно малой высоте, на другом – дозаправка в воздухе самолёта F-15I ночью.

Остатки F-16I, уничтоженного в 2018 г.

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