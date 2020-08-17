Врачи назвали продукт ,который сильно вредит почкам

Даже если весь организм работает слаженно, и пациент не жалуется на здоровье почек, всего один единственный продукт может серьезно ухудшить самочувствие. Об этом рассказала врач-нефролог Людмила Артюхина.

Она подчеркнула, что самым опасным продуктом для почек является поваренная соль. По мнению доктора, в последние годы употребление поваренной соли рекордно увеличилось, многие люди начали употреблять этот продукт в несколько раз больше, чем раньше.

Врач указывает на то, что такая тенденция усиливается из-за массового потребления различных полуфабрикатов и фастфуда, которые являются рекордсменами по содержанию соли. Также медик отмечает, что при некоторых заболеваниях почек симптомы практически отсутствуют, и пациенты попадают в больницу уже на поздней стадии болезни.

«Иногда есть такие симптомы, когда заболевание течет субклинически. Проявляется это слабостью, утомляемостью, отеками при ходьбе, но очень умеренными», — объяснила Артюхина. Также она добавила, что при некоторых заболеваниях почек пациенты могут жаловаться на артериальную гипертензию. По ее словам, если вы хотите сохранить здоровье почек до глубокой старости, нужно придерживаться только здорового рациона питания.