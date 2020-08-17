В Броварах сожгли автомобиль журналиста программы «Схемы»

Неизвестные сожгли в Броворах автомобиль члена съемочной группы программы «Схемы» (проект «Радио Свобода») Бориса Мазура. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Михаил Ткач.

«Плохие новости продолжаются. Авто, на котором мы в течение четырех лет снимаем материалы, вы все видели, сожгли. Последний материал, над которым мы работали с важным членом съемочной группы, водителем Борисом Мазуром… — это «Короли дорог»», — написал он.

Ткач отметил, что материал уже посмотрели почти 700 зрителей. В нем, как напоминает журналист, он неоднократно подчеркивал, что за ними вели наблюдение сотрудники охраны президента УГО. Журналист добавил, что машина была припаркована рядом с домом, в котором живет водитель. «Прослушка, поджог авто, что дальше?», — спросил Ткач.

В свою очередь журналист Денис Казанский отметил, что сотрудникам «Схем» ранее открыто угрожал в своем Telegram-канале экс-замглавы Администрации президента Андрей Портнов, который публиковал данные сожженного автомобиля и его водителя.

Нардеп от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский к этим угрозам присоединялся и писал, что от журналистов «останутся только овечьи шкурки» и намекал, что им «прилетит с запасом». «В данном случае просто отморозиться и включить дурака у ОП и правоохранителей уже не получится. Когда журналистам сжигают машину после угроз от депутата из партии власти — это очень серьезно. Это значит, что власть либо сама организует такие нападки, либо поощряет их и покрывает тех, кто их осуществляет», — написал он.

Казанский отметил, что ни в одном из резонансных поджогов заказчики и исполнители не найдены и это уже выглядит, как закономерность.

Вспомнила о Портнове и журналистка «Схем» Наталья Седлецкая. «Из очевидных мыслей — где-то год назад Андрей Портнов опубликовал все персональные данные наших водителей — их паспорта, номера авто, адреса проживания и угрожал редакции.

А в минувшую пятницу Портнов раз опубликовал вот такое: «маргинальное Радио Свобода — продолжаю комплекс учебно-воспитательных мер»», — написала она.