В студии Уилла Смита произошла вспышка коронавируса

В производственной студии Уилла Смита Westbrook Inc. произошла вспышка коронавируса. Сообщается, что тесты девяти ее сотрудников оказались положительными. Утверждается, что компания намерена оказать все возможное содействие расследованию Департамента общественного здравоохранения по этому вопросу.

«Уилл и Джада участвуют в производственных процессах, и все работы ведутся в строгом соответствие нормативам, утвержденным ЦКЗ, штатом Калифорния и округом Лос-Анджелес», — говорится в официальном заявлении по этому поводу.

Напомним, что в весной 2020 года Уилл Смит признавался в одном из интервью, что чувствует себя в некотором роде ответственным за то, как общество отреагировало на новый вирус из-за своей роли в драме «Я — легенда». «Мой персонаж был вирусологом, и у меня была возможность при подготовке к роли пойти в ЦКЗ. После этого у меня возникло понимание вирусов и вирусных патогенов, и это действительно изменило мою жизнь и то, как я воспринимал мир», — говорил он.

Последней на момент написания данной заметки работой актера стала роль в боевике «Плохие парни навсегда». Фильм был выпущен в прокат в начале 2020 года и оказался вполне успешен, заработав более 400 миллионов долларов.