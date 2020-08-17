В Беларуси, во время протестов, пропали без вести 92 человека

За время протестов после выборов по всей стране были задержаны и арестованы около 10 тысяч человек. Несколько дней их родственники и близкие пытались получить о них хоть какую-то информацию. Многие не найдены до сих пор.

По данным журналистов, в настоящее время по всей стране ищут 92 человека. Журналисты запустили сервис для поиска пропавших после 9 августа.

На странице можно увидеть фото людей, чья судьба до сих пор неизвестна (изображение и описание раскрываются по клику). Если у вас есть какая-то информация о том, где они находятся, — позвоните по номеру телефона, указанному в описании.

Напомним, что официальный представитель Министерства здравоохранения Беларуси Юлия Ванина подтвердила смерти протестующих. «Они умерли, не доехав до больниц», – сообщила пресс-секретарь ведомства. Точное число погибших замалчивается.