Установлен новый мировой рекорд по скорости передвижения

В США на соляном озере Бонневиль установили новый мировой рекорд скорости передвижения по земле среди автомобилей, оснащенных традиционным поршневым двигателем внутреннего сгорания. Максимальная скорость, которую показал стримлайнер Speed Demon, составила почти 775 километров в час. Однако в качестве рекорда записан средний показатель из двух заездов — 757 километров в час.

Стримлайнер Speed Demon оборудован шестилитровым Chevrolet V8 с двойным турбонаддувом. Агрегат выдает 2500 лошадиных сил и работает в паре с семиступенчатой автоматической коробкой передач.