Ученые рассказали, какая ткань больше всего не нравится коронавирусу

Коронавирус, попадающий на хлопковую ткань, деградирует менее чем за сутки, выяснили канадские ученые. Результаты исследования, проведенные Манитобским университетом и агентством общественного здравоохранения страны, опубликованы на портале medRxiv.

Предметом исследования стала стабильность вируса на средствах индивидуальной защиты из различных материалов. Вирус помещали на хлопковые защитные маски, нитриловые перчатки, респираторные маски N-95 и N-100, нетканые материалы, пластик и на нержавеющую сталь. Наблюдения велись в течение трех недель. По данным ученых, быстрее всего вирус погибал на хлопковых тканях.

В то же время ученые из Фонда Уильяма Гейтса установили, что маски из двух слоев хлопка плотностью 600 нитей с шифоном фильтруют более 80% частиц размером менее 300 нанометров и более 90% частиц крупнее.

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В целом, по оценке экспертов, многослойная маска из хлопка защищает от вируса немного хуже, чем медицинская маска, однако она хорошо задерживает респираторные капли, с помощью которых распространяется SARS-Cov-2.