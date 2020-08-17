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Ученые открыли простой способ очистки соленой воды

Специалисты из Австралии рассказали, что открыли новый способ по превращению соленой воды в питьевую. Ученые подчеркнули, что этот процесс может проходить без нагревания и использования электричества. Для него необходимо задействовать только солнечные лучи и металло-органические каркасные структуры.

Отмечается, что у материалов пористая структура с пустотами, которые поглощают различные вещества. Эти материалы исследователи поместили в соленую воду и оставили на определенное время под прямыми солнечными лучами.

Уже через 4 минуты структуры поглотили все ионы соли, и вода полностью очистилась. Сообщается, что этот материал абсолютно безопасен для здоровья человека, и килограмм таких пористых структур может очистить от соли 139 литров воды.

Австралийские специалисты указали и на то, что этот способ не требует больших денежных затрат, не вредит экологии и является наиболее энергоэффективном.

17 августа, 2020 | Tags: , , , | Category: Наука, Новости, Общество ﻿
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