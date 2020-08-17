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Соцопрос проведенный в конце июля в Украине показал настоящее отношение граждан к власти и их инициативам

Две социологические компании — Центр Разумкова и SOCIS — обнародовали результаты обширного соцопроса, проведенного 21-28 июля методом стандартизированного интервью «лицо-к-лицу» по месту постоянного проживания респондентов. Соцопрос обширен как по числу вопросов, охватывающих различные аспекты социально-политической ситуации, так и по числу опрошенных — четыре тысячи человек, хотя обычно украинские социологи ограничиваются двумя тысячами респондентов.

«Если говорить в целом, как Вы считаете, события в Украине развиваются в правильном или неправильном направлении?» — на этот вопрос только 21,5% ответили, что в правильном, а 64,8% — что в неправильном направлении.

Интересно сравнить нынешние данные с результатами первого тура президентских выборов 31 марта 2019 г. Тогда Зеленский получил 30,94%, Порошенко — 15,95%, Тимошенко — 13,4%, Бойко — 11,67%. Как видим, сейчас и Зеленский, и Порошенко имеют каждый на пару процентов больше поддержки, чем тогда.

Во втором туре 21 апреля 2019 г. Зеленский получил 73,22%, Порошенко — 24,45%. В ходе предпоследнего соцопроса (3-9 июля 2020 г.) респондентам было предложено «повторить» второй тур, и на этот раз Зеленского выбрали 71,5%, Порошенко — 28,5%. А последний соцопрос (21-28 июля 2020 г.) показал 68,4% за Зеленского и 31,6% за Порошенко. Если чуть огрубить цифры, то в прошлом году соотношение сторонников Зеленского и Порошенко было три к одному (три четверти к одной четверти), а сейчас — два к одному (две трети к одной трети).

Перейдем теперь к политическим вопросам, по которым в обществе наблюдается резкое расхождение во взглядах. Особенно большое разномыслие — насчет вступления в НАТО. Если бы в ближайшее время состоялся референдум по этому вопросу, то пришли бы проголосовать за вступление в НАТО 47,7%, а против — 32,8%.

Перспектива вступления Украины в Евросоюз более гипотетична. Но традиционно она и более привлекательна. Если бы в ближайшее время состоялся референдум по этому вопросу, то пришли бы проголосовать за вступление в ЕС 57,9%, а против — 26,9%.

Три варианта ответа было предложено на вопрос об отношении к России. 59,5% выбрали вариант «Россия — агрессор, который угрожает существованию Украины как государства и от которого необходимо защищаться, не поддерживая никаких отношений». 23,8% считают, что «Россия — обычное соседская государство, с которым необходимо поддерживать добрососедские отношения, как и со всеми другими странами». И еще 9,1% опрошенных убеждены, что «Россия — дружественная и братская для нас страна, с которой необходимо развивать теплые и дружеские отношения».

В ходе соцопроса, проведенного 21-28 июля, интервьюеры также обращались к респондентам с таким вопросом: «Сейчас активно обсуждается языковая ситуация в Украине. Как Вы считаете, каким образом должны сосуществовать украинский и русский языки в Украине?» И предлагали три варианта ответов.

64,5% выбрали вариант «Украинский должен быть единственным государственным и официальным языком, русский может свободно использоваться». Фактически это вариант сохранения статус-кво.

17,7% предпочли вариант «Украинский должен быть государственным языком, русский может быть официальным в некоторых регионах Украины». И еще 15,2% считают, что «оба языка должны быть государственными в Украине».

Как видим, за сохранение статус-кво выступают почти две трети украинцев. И когда «слуги народа» поднимают языковый вопрос, чтобы посоревноваться с ОПЗЖ в пророссийскости, то они лишают себя и Зеленского поддержки со стороны большей части электората. Ибо подавляющая часть электората, включая и значительную часть русскоязычного электората, выступает категорически против того, чтобы Украина стала частью «русского мира». Русскоязычные украинцы в большинстве своем нормально владеют украинским языком на бытовом уровне или по крайней мере понимают его. И когда какие-то «слуги» начинают впаривать им языковую тему, тут же возникает подозрение, что это просто потому, что ничего другого у них нет, никакими достижениями за год у власти они похвастаться не могут, обещания быстрого мира, как и «конца эпохи бедности», остались невыполненными.

Но дело в том, что Зеленский и «слуги» ищут простых решений, вот политтехнологи и подсовывают им языковую тему как якобы волшебную виагру для рейтинга. Поэтому перед местными выборами «слуги» не успокоятся, пока не утвердят себя в общественном сознании как лайт-версию ОПЗЖ.

 

17 августа, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Общество, Украина ﻿
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