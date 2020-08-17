Новая любовница подарила Бену Аффлеку виски и мотоцикл

Когда о романе Аны де Армас и Бена Аффлека стало известно общественности, мало кто верил, что их отношения зайдут далеко и станут довольно продолжительными. Однако влюбленные, несмотря на мнения скептиков, кажется, только еще больше влюблялись друг в друга и давали понять, что между ними действительно все серьезно.

В субботу Аффлек отмечал день рождения — актеру исполнилось 48 лет. Возлюбленная Бена устроила ему настоящий сюрприз и преподнесла подарок, о котором мечтают очень многие мужчины. 32-летняя Ана подарила Бену новый мотоцикл BMW, который был произведен специально для него компанией WYLD Garage Co. Новое транспортное средство влюбленные уже и протестировали — вчера они колесили на нем по Пасифик-Палисейдс в Калифорнии.

Фото своего подарка поклонникам Ана не показала, оставив это папарацци, которые с начала романа пары следуют за ними по пятам. Зато в своем инстаграме она поделилась черно-белым снимком с Беном, на котором оба они светятся от счастья. Слова тут и правда излишни, поэтому актриса сопроводила снимок просто смайлом в виде двух скрепленных сердец.

Бэтмен и Женщина-кошка, — дали определение паре интернет-фолловеры.

Отношения Бена и Аны стали прочнее на съемочной площадке фильма «Глубокая вода», выход которого намечен на осень. Проводя много времени вместе на работе, они вскоре сблизились, и их отношения из рабочих переросли в романтические. Актер уже познакомил новую девушку со своими детьми от брака с Дженнифер Гарнер и представил ее своей маме. По словам инсайдеров, с родными Бена Ана смогла найти общий язык, а они прониклись к ней симпатией.