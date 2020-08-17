На новых кадрах «Мира Юрского периода» показали динозавров

Мир сильно изменился за последнее время. Самое странное на съемочной площадке «Мира Юрского периода: Власть» не динозавры, а протоколы безопасности, необходимые для продолжения работы. Студия Universal является одним из лидеров в киноиндустрии в вопросах противостояния коронавирусу. Инструкции, которые должны знать все участники съемочной группы, составляют 107 страниц.

Издание New York Times рассказало, как проходят съемки фильма, на защитные меры съемочной группы которого потрачено 9 миллионов долларов. Актриса Брайс Даллас Ховард в интервью для этой статьи сказала журналистам, что раньше на съемочной площадке она знала, куда идти и какой текст произносить, не более того. Сейчас все по-другому. Кроме текста надо знать наизусть вышеупомянутые инструкции. Актриса сама крепит микрофон и поправляет прическу перед съемкой, чтобы уменьшить близкие контакты с другими людьми:

Раньше актеры фактически не участвовали в подготовке съемок. Теперь им надо знать, как создается фильм. А до этого разобраться в протоколах безопасности. Мы (съемочная группа фильма) — морские свинки, на которых проверяются эти протоколы. И знаете, мы надеемся, что эти протоколы останутся в силе. Потому что это улучшения. Нет никакой избыточности, ничего не раздражает. Но зато есть уверенность в безопасности.

Кроме того, на иллюстрациях, которыми NYT сопроводило статью, видны динозавры. Малышей-компсогнатов зрители ранее уже видели в «Парке Юрского периода 2». Но даже динозавры в статье появились ради того, чтобы показать, что член съемочной группы, готовящий их к съемкам, носит маску.