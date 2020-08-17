Между Израилем и ОАЭ запустили телефонную связь

Между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами, начиная с 16 августа, заработала телефонная связь – спустя несколько дней после того, как стало известно о соглашении между странами о нормализации отношений.

В прошлом при попытке звонков включалось записанное сообщение на арабском и английском языках о том, что соединение невозможно. Коммуникации стали возможны с появлением интернет-звонков, но были частые сбои. Запуск телефонной связи стал первым ощутимым проявлением того, что стороны начали налаживать контакты.

О соглашении по полному восстановлению дипломатических связей между двумя странами было объявлено 13 августа. Договоренности были достигнуты при активном посредничестве США. Документами предусмотрено, что руководство Израиля приостановит реализацию своего плана по присоединению ряда территорий Западного берега Иордана, которые палестинцы хотят видеть частью своего будущего государства.

Историческую сделку называют крупным успехом внешней политики американского президента Дональда Трампа, который претендует на переизбрание главой государства на второй срок. Эксперты также характеризуют соглашение как следствие растущих на Ближнем Востоке опасений относительно влияния на регион Ирана.​