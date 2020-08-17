Мэр Умани готов выставить блокпосты,чтобы не пустить в город тысячи хасидов

В своем видеообращении на Facebook городской голова Умани Александр Цебрий заявил о готовности пойти на радикальные меры, чтобы не допустить в город паломников-хасидов в связи с ситуацией с коронавирусом. Если будет необходимо, может быть принято решение выставить блокпосты на въездах. Также Цебрий добавил, что получил приглашение на заседание государственной комиссии ТЭБ и ЧС, которая 11 августа дала разрешение на присутствие в Умани от 5 до 10 тысяч паломников-хасидов. Во время сегодняшнего заседания комиссия подтвердила решение и заявила, что оно не подлежит корректировке.

«Так что я готов на самые радикальные меры, но в рамках действующего законодательства. Вы помните, как это было, когда перекрывались блокпостами въезды на территорию города Умань. Это решение может принять ТЭБ и ЧС города Умани. Я хочу услышать ваше отношение к этому», — сказал Цебрий, обращаясь к жителям города. Также он пояснил, что сегодня в Киеве попытается добиться встречи с президентом Владимиром Зеленским, чтобы рассказать о сложившейся ситуации.

Недавно градоначальник Черкасс Анатолий Бондаренко выступил с призывом не допустить приезда хасидов в Умань для празднования Рош ха-Шана. В частности, по его словам, это может нести угрозу для всей Украины.