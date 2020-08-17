Майли Сайрус опять рассталась с бойфрендом

Певица и актриса Майли Сайрус рассталась с Коди Симпсоном.

Об этом сама Майли сообщила в Инстаграм.

«Мы с моим бойфрендом действительно расстались. Об этом уже сообщали «осведомленные» источники, хотя осведомленными могут быть только те, кто составляет эту пару. Сейчас две половинки не могут образовать единое целое, поэтому каждый из нас будет работать над собой по отдельности, чтобы стать лучшей версией себя. Мы просто решили, кем мы хотим быть, что мы хотим от жизни. Так что не придавайте большого значения тому, что мы, может быть, вместе выйдем поесть пиццы. Мы дружили 10 лет и продолжаем оставаться друзьями, так что не выдавайте это за то, чем оно не является», — заявила Сайрус.

С Коди Майли стала встречаться сразу после расставания с бывшим мужем, актёром Лиамом Хемсвортом, бракоразводный процесс с которым всё ещё не завершён. Майли и Лиам подали документы в суд 24 декабря 2019 года — ровно через год после свадьбы.