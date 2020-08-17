Ким Кардашьян помолилась за исцеление своего ненормального мужа

39-летняя Ким Кардашьян делает все, чтобы спасти свой брак с 43-летним мужем Канье Уэстом, в отношениях с которым у них в последнее время много проблем. Так, вчера телезвезда поддержала супруга на традиционной воскресной службе в Вайоминге, где он регулярно выступает и исполняет госпелы.

В сторис своего инстаграма Ким опубликовала подробный отчет о прошедшем дне, где показала не только Канье, который играл на пианино на поляне на вершине горы, но и их с рэпером детей.

Канье Уэст

Дети Ким Кардашьян и Канье Уэста Норт и Сейнт Воскресная служба вернулась!

— радостно сообщила Ким, очевидно, успевшая по ним соскучиться за время вынужденного перерыва из-за коронавируса.

Она отметила, что из-за пандемии число посетителей было ограничено: присутствовать на службе разрешили только близким и членам семьи.

Команда Канье приняла все меры предосторожности, чтобы обеспечить здоровье и безопасность хористов, что всегда является главным приоритетом,

— успокоила всех Ким.

Дети Ким Кардашьян и Канье Уэста Норт и Псалм

Напомним, недавно супруги вместе с детьми летали в отпуск в Доминикану, где они работали над своими отношениями. По словам источников, совместный отдых паре пошел на пользу: сейчас Ким и Канье прекрасно ладят и даже не думают о разводе.

Они делают все ради своих детей. В их отношениях ничего не изменилось,

— рассказал источник.

Ким сейчас крайне обеспокоена психическим состоянием мужа, который страдает от биполярного расстройства, и пытается уговорить его обратиться за помощью к специалистам. Рэпер, который публично признался в том, что уже два года пытается развестись с женой, а также заявивший, что они с Ким хотели сделать аборт, когда она забеременела их старшей дочерью, это делать отказывается. Сейчас он очень увлечен своей политической и музыкальной карьерой.