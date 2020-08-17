История болгарской общины: от прошлых веков до 2020 года

Россия всегда являлась страной, оказывавшей беженцам из числа единокровных и единоверных славян радушный прием. В России есть болгарская диаспора, численность которой поражает, однако она практически не заметна в политической жизни страны. Причина подобного явления заключается в том, что болгары абсолютно лояльны по отношению к России, и никогда не выдвигали каких-то особых требований в интересах российских болгар. Среди болгар, обосновавшихся в России, не было ни этнической мафии, ни диссидентов, ни революционеров.

Забегая наперед, отметим, что в 2020 году продолжает набирать популярность процедура репатриации — восстановление гражданства Болгарии по упрощенной схеме. Как пишут репатрианты (выходцы из РФ и Украины) https://compania.com.ua/29538/trust-group в отзывах болгарский паспорт получить не так уж и сложно, если грамотно пройти всю процедуру и собрать необходимые основания. Сам документ позволяет проживать в любом государстве Евросоюза. Заманчиво, не правда ли?

А теперь вернемся к истокам. Болгарская диаспора сделала огромный вклад в политическое, культурное и экономическое развитие своей родной страны не только во время турецкого ига, а и в период, когда Болгария становилась независимым государством. Несмотря на это, ученые не проявляли интереса к судьбе болгар, живущих в России и образовавших там диаспору.

Российскими болгарами считаются потомки болгарских переселенцев, прибывшие в Российскую империю на закате XVIII-XIX века. Болгары на Руси появились еще в Х столетии. После такого важного события, как Крещение Руси, туда начали прибывать монахи из Византии, иконописцы, врачи, учителя, немалая часть которых была из южных славян, болгары вошли в их число. Митрополит Московский Киприан, известный церковный деятель, по происхождению, вероятно, был болгарином.

Но именно во время правления Екатерины Великой, когда шли русско-турецкие войны, произошла поистине масштабная миграция в Российскую империю болгар. На ряду с ними сюда ринулись многочисленные христиане с Балкан, среди которых были представители различных национальностей, прозванные в России «задунайскими переселенцами». По этой причине назвать точное число болгар не представляется возможным. К тому же, некоторые переселенцы, прибывшие из Болгарии, являлись тюркоязычными гагаузами.

В 73 году XVIII века в Россию переселилось целое село Флатарь из Болгарии, численность которого составляла 400 семей. Из-за того, что приток из-за Дуная все рос, осенью 1801 года было принято решение о распространении определенных льгот на «задунайцев». На тот момент количество переселенцев из-за Дуная исчислялось десятками тысяч. Герцог А. Ришелье, правитель Новороссии, за их умение работать на земле в условиях местного климата нарек «задунайских переселенцев» «бесподобными» (немецких колонистов за их нескончаемые жалобы Ришелье прозвал «несносными»).

Особенно большим поток «задунайских переселенцев» стал после войны между русскими и турками. В итоге войны к России присоединилась Бессарабия, являвшаяся довольно пустынным краем, именно сюда был направлен основной поток переселенцев из-за Дуная. Болгары преобладали среди «задунайцев» на ряду с запорожцами и греками.

Примечательно, что не только выходцы из Болгарии, а и сами молдаване преимущественно являлись в Бессарабии переселенцами, несмотря на то, что исторически они были частью Молдавского княжества.

На заре XIX века на полуострове Крым и в Херсонской области создаются болгарские поселения – Старый Крым, Терновка, Балта Чокрак, Кубанка, Большое и Малое Благоево, Паркое и Кришлав.

Балканские колонисты не являлись одним целым, хоть и имели один статус. Хоть в одной колонии и проживали гагаузы, греки, молдаване, болгары, все они, в отличие от немецких колонистов, говорили на русском языке. И причина ясна: греки в своей речи использовали разные взаимонепонимаемые диалекты, гагаузы предпочитали общаться на своем языке, у болгар же еще не было литературного языка (в болгарских учебных заведениях преподавалось на церковнославянском).