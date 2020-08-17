Инсайдер рассказал о жизни Лиама Хемсворта после развода с Майли Сайрус: «Он счастлив, что ее никогда больше не увидит»

С того момента, как Майли Сайрус и Лиам Хемсворт решили расстаться, прошел год. За это время в личной жизни бывших супругов успели произойти перемены: певица уже отметилась двумя романами, а актер влюбился в австралийскую модель Габриэллу Брукс. Как рассказал инсайдер, прошлое Хемсворт оставил позади, и сейчас его жизнь совсем не похожа на ту, что была раньше.

Лиам счастлив, что переехал, и теперь живет совершенно другой жизнью. Разрыв с Майли дался ему непросто, и он был очень опечален. Ему потребовалось время, чтобы смириться с тем, что их отношения закончились, и переварить все это. Но он знает, что сейчас находится в лучшем месте. И он знает, что им нужно двигаться дальше отдельно друг от друга,

— сказал источник.

После разрыва с Майли Лиам большую часть времени провел у себя на родине в Австралии вместе с семьей и близкими. Туда он отправился практически сразу же после расставания с певицей.

Ему нужно было уехать подальше для всего этого, чтобы получить какую-то перспективу,

— отметил инсайдер.

Лиам Хемсворт и Майли СайрусТам же он сейчас проводит время и со своей новой девушкой. Буквально пару дней назад он вместе с Габриэллой наслаждался романтической прогулкой по городу Байрон-Бей. По словам инсайдеров, они оба избегают внимания посторонних и стараются не афишировать свою личную жизнь.

Им нравится просто быть самими собой. Габриэлла сдержанная и приземленная. Им легко и весело друг с другом,

— рассказывал инсайдер.

А вот 27-летняя Майли, в отличие от 30-летнего бывшего мужа, оставаться в тени не собирается. Она продолжает делиться подробностями своей личной и интимной жизни, делая громкие заявления, которые Лиаму наверняка не очень приятно слышать.