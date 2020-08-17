Чиновник из Ирана обвинил Израиль в подрыве аммиачной селитры в порту Бейрута

Он также отметил, что «Хезболла» не является источником всех бед Ливана, а наоборот, защищает Ливан, а сами жители страны считают «Хезболлу» своей неотъемлемой частью.

Напомним, что в порту Бейрута взорвалось более 2000 тонн аммиачной селитры. Израиль был одним из первых государств, которые предложили помощь Ливану после инцидента.