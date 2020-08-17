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Чиновник из Ирана обвинил Израиль в подрыве аммиачной селитры в порту Бейрута

Экс-министр обороны Ирана Хоссейн Деган (Hossein Dehghan) выдвинул обвинения в сторону Государства Израиль и заявил, что Израиль ответственен за взрыв в порту Бейрута.

Об этом 16 августа сообщили на местном телеканале.

По мнению Дегана, который теперь занимает пост военного советника Али Хаменеи, взрыв, произошедший 4 августа,  — это «100% израильская работа».

Он также отметил, что «Хезболла» не является источником всех бед Ливана, а наоборот, защищает Ливан, а сами жители страны считают «Хезболлу» своей неотъемлемой частью.

Напомним, что в порту Бейрута взорвалось более 2000 тонн аммиачной селитры. Израиль был одним из первых государств, которые предложили помощь Ливану после инцидента.

 

17 августа, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Общество ﻿
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