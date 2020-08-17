Чем аукнется аншлюс Беларуси Москве

Захват Беларуси Москвой несет большие потери и негативы обеим сторонам. Признав режим Лукашенко, Москва лишается серой зоны обхода санкций. Евросоюз введет санкции, следовательно, норвежских креветок и польских яблок «мэйд ин Беларусь» россияне уже не увидят. Как и не увидит население по обе условные границы белорусских продуктов питания и многих других товаров. Как показывает практика, куда приходит Россия там все превращается в унылое говно российского паршивого качества.

Белорусский бюджет из-за российского налогового диссонанса в нефтяной отрасли ожидают огромные дыры. Москва постоянно снижает уровень экспортной пошлины на нефть, но одновременно повышает налог на добычу полезных ископаемых.

Экономист Института экономики РАН А. Шурубович видит в этом двойную потерю для Беларуси: «Пошлины в Минске унифицировали с российскими. Так что белорусский бюджет недополучит доходы от пошлин, а местные НПЗ будут вынуждены приобретать нефть по более высокой цене». Общие потери для Минска, по расчетам экономистов, могут подпрыгнуть до 10,8 миллиарда долларов.

