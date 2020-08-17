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Чем аукнется аншлюс Беларуси Москве

Карикатура Сергея Елкина на тему отношений Беларуси и России

Захват Беларуси Москвой несет большие потери и негативы обеим сторонам. Признав режим Лукашенко, Москва лишается серой зоны обхода санкций. Евросоюз введет санкции, следовательно, норвежских креветок и польских яблок «мэйд ин Беларусь» россияне уже не увидят. Как и не увидит население по обе условные границы белорусских продуктов питания и многих других товаров. Как показывает практика, куда приходит Россия там все превращается в унылое говно российского паршивого качества.

Белорусский бюджет из-за российского налогового диссонанса в нефтяной отрасли ожидают огромные дыры. Москва постоянно снижает уровень экспортной пошлины на нефть, но одновременно повышает налог на добычу полезных ископаемых.

Экономист Института экономики РАН А. Шурубович видит в этом двойную потерю для Беларуси: «Пошлины в Минске унифицировали с российскими. Так что белорусский бюджет недополучит доходы от пошлин, а местные НПЗ будут вынуждены приобретать нефть по более высокой цене». Общие потери для Минска, по расчетам экономистов, могут подпрыгнуть до 10,8 миллиарда долларов.

Следует учесть, что экономики РФ и РБ вошли в крутое пике, падают ВВП, производство, загибается бизнес. Минус на минус в экономике не дает плюс. Но, ватным стратегам виднее. На РФ уже решили отменить большинство «субсидий» Беларуси, а Минск не способен в ближайшей перспективе начать зарабатывать столько, сколько привык тратить.

Жак Миньян из МВФ приводит данные, что ежегодные субсидии для Минска из Москвы составляли до четверти белорусского ВВП. По некоторым данным, с 2005 по 2015 гг. экономика РБ получила от РФ субсидии на сумму более 100 миллиардов долларов.

При аншлюсе либо экономика Беларуси сыграет в ящик, либо Москве придется раскошелиться, как на 10 Крымнашей. Но, на самой Эрефии финансы поют романсы. А ту еще и долги придется прощать :-)

К примеру, только в 2018 г. РФ владела 37,6% белорусского госдолга (7,9 млрд долларов). Но после гибридного аншлюса Москва эти деньги уже не получит.

Как видим, Беларусь нуждается в компенсациях от скрытой оккупации, а российская экономика на такие жертвы уже не способна.

Ну, и главное. Маятник протестов в Беларуси быстро не утихнет. У Россия уже нет столько средств, чтобы закрыть рты даже местной пророссийской вате. Иметь очаг оппозиционности с двух полюсов окраин (второй — Дальний Восток) Москве будет не очень-то уютно. Уже начавшиеся бюджетные дефолты практически во всех колониях Москвы и дефицит бюджета в РБ неизбежно сложатся в гремучий пасьянс, разруливать который чекисты будут силой.

Белорусская вата напоминает мне дамбасян и крымнашистов. Совки ожидают рая с телевизора, но Москва их берет под свой омофор в худший свой период. В общем, будет весело, запасайтесь попкорном.

17 августа, 2020 | Category: Мир, Новости, Россия ﻿
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1 comment to Чем аукнется аншлюс Беларуси Москве

  • Анатолий
    17.08.2020 at 14:02 · Reply

    Африканским и прочим странам россия списала более 20 миллиардов долларов . а с беларуссов хочет последние трусы снять.

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