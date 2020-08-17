Чем аукнется аншлюс Беларуси Москве

Захват Беларуси Москвой несет большие потери и негативы обеим сторонам. Признав режим Лукашенко, Москва лишается серой зоны обхода санкций. Евросоюз введет санкции, следовательно, норвежских креветок и польских яблок «мэйд ин Беларусь» россияне уже не увидят. Как и не увидит население по обе условные границы белорусских продуктов питания и многих других товаров. Как показывает практика, куда приходит Россия там все превращается в унылое говно российского паршивого качества.
Белорусский бюджет из-за российского налогового диссонанса в нефтяной отрасли ожидают огромные дыры. Москва постоянно снижает уровень экспортной пошлины на нефть, но одновременно повышает налог на добычу полезных ископаемых.
Экономист Института экономики РАН А. Шурубович видит в этом двойную потерю для Беларуси: «Пошлины в Минске унифицировали с российскими. Так что белорусский бюджет недополучит доходы от пошлин, а местные НПЗ будут вынуждены приобретать нефть по более высокой цене». Общие потери для Минска, по расчетам экономистов, могут подпрыгнуть до 10,8 миллиарда долларов.
Жак Миньян из МВФ приводит данные, что ежегодные субсидии для Минска из Москвы составляли до четверти белорусского ВВП. По некоторым данным, с 2005 по 2015 гг. экономика РБ получила от РФ субсидии на сумму более 100 миллиардов долларов.
При аншлюсе либо экономика Беларуси сыграет в ящик, либо Москве придется раскошелиться, как на 10 Крымнашей. Но, на самой Эрефии финансы поют романсы. А ту еще и долги придется прощать :-)
К примеру, только в 2018 г. РФ владела 37,6% белорусского госдолга (7,9 млрд долларов). Но после гибридного аншлюса Москва эти деньги уже не получит.
Как видим, Беларусь нуждается в компенсациях от скрытой оккупации, а российская экономика на такие жертвы уже не способна.
Ну, и главное. Маятник протестов в Беларуси быстро не утихнет. У Россия уже нет столько средств, чтобы закрыть рты даже местной пророссийской вате. Иметь очаг оппозиционности с двух полюсов окраин (второй — Дальний Восток) Москве будет не очень-то уютно. Уже начавшиеся бюджетные дефолты практически во всех колониях Москвы и дефицит бюджета в РБ неизбежно сложатся в гремучий пасьянс, разруливать который чекисты будут силой.
Белорусская вата напоминает мне дамбасян и крымнашистов. Совки ожидают рая с телевизора, но Москва их берет под свой омофор в худший свой период. В общем, будет весело, запасайтесь попкорном.
Африканским и прочим странам россия списала более 20 миллиардов долларов . а с беларуссов хочет последние трусы снять.