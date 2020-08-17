Беременная Кэти Перри показала детскую и забавный комбинезон для будущей дочери

35-летняя Кэти Перри и 43-летний Орландо Блум в скором времени станут родителями. В воскресенье поп-звезда показала поклонникам в инстаграме детскую комнату своей будущей дочери. Певица провела уже ставший традиционным прямой эфир Smile Sunday, во время которого она удивила фанатов, продемонстрировав комнату, оформленную в розовых тонах. Исполнительница также показала забавный комбинезон, украшенный изображением лица ее жениха Орландо Блума, колыбель и кресло-качалку.

Кэти пошутила, что хочет «выселить» своего ребенка в ближайшее время. Ранее близкий к паре источник сообщил изданию People, что актер и его невеста полностью готовы к рождению дочери. Инсайдер также рассказал, что будущие супруги сами декорировали детскую.

А во время майского выступления на шоу Грэма Нортона Перри призналась, что «быстро учится быть мамой». В интервью Los Angeles Times певица рассказала, что не боится испытать боль при рождении первенца,

Боль пройдет. Это временно,

— призналась она.

Кэти Перри и Орландо Блум

Будущая мама также рассказала, что ее подход к материнству с годами изменился:

Пять лет назад я бы сказала: «Вытащите из меня этого ребенка». Но я поняла причины, по которым я чувствовала себя неуверенно: все дело в собственном воспитании. А затем я перепрограммировала свои мысли. Наш мозг готов к переменам. Вы можете изменить его в любое время, когда захотите.

Перри хочет воспитывать своего ребенка «не так, как воспитывали ее». Певица готова предоставить ребенку полную свободу творчества.