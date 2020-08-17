Белорусии объявили забастовку 8 из 10 крупнейших предприятий

Массовая забастовка белорусских рабочих, стартовавшая на прошлой неделе после попытки властей силой подавить уличные протесты, охватила восемь из десяти крупнейших предприятий страны, а также государственное телевидение, которое в понедельник транслирует воскресные эфиры без свежих выпусков новостей.

ОАО «Нафтан» (выручка 7,71 млрд белорусских рублей) и ОАО «Мозырский НПЗ» (8,41 млрд) — два главных нефтеперерабатывающих предприятия Белоруссии, поставляющих топливо в том числе на экспорт, — присоединились к стачке в пятницу.

За ними последовал «Беларуськалий», занимающий третье место по объему выручки за 2019 год (4,797 млрд белорусских рублей). Компания, занимающая около 17% мирового рынка калийных удобрений, является ключевым поставщиком в Белоруссию экспортной выручки в иностранной валюте, за счет которой экономика импортирует товары и услуги из-за рубежа, а правительство — гасит внешний долг.

По данным Tut.by, утром в понедельник на предприятии прошла встреча рабочих с руководством, которая продолжалась полчаса — на ней сотрудников призывали написать свои требования, но не останавливать производство. Тем не менее рабочие, почти единогласно проголосовали за забастовку, а сейчас они формируют стачкомы и готовятся официально через профсоюз уведомить руководство о том, что производство останавливается.