Анджелина Джоли написала статью о детском насилии и вызвала дискуссии

45-летняя Анджелина Джоли в последнее время все больше ассоциируется не со своей актерской работой, а с общественной деятельностью. В своей последней колонке для Los Angeles Times звезда затронула актуальную и важную тему — тему роста случаев насилия над детьми во время пандемии коронавируса. По мнению звезды, за последнее время случаи жестокого обращения с детьми существенно участились.

Джоли пишет, что, несмотря на то что закрытие школ является важным шагом для нераспространения коронавируса, это может иметь страшные последствия для психологического и физического благополучия уязвимых детей. По ее словам, закрытие школ привело к резкому снижению числа сообщений о жестоком обращении с детьми по всей стране, так как больше одной пятой части таких сообщений поступало от педагогов.

Если школы будут оставаться закрытыми, учителям может потребоваться пройти обучение, чтобы выявлять признаки жестокого обращения в интернете. Члены семьи и друзья детей должны знать, что они теперь остаются единственными свидетелями. И как бы ни было трудно для любого человека признать, что кто-то, кого он знает или любит, является жестоким, друзья и семьи должны иметь моральную силу, чтобы выявлять случаи жестокого обращения и ставить здоровье и безопасность ребенка превыше всего,

— пишет актриса.

Анджелина всерьез опасается, что после выхода из пандемии жестокое обращение с детьми даже может повлечь жертвы:

Несмотря на все важные шаги, предпринятые для увеличения финансирования программ и приютов для оказания помощи жертвам насилия в семье, похоже, ни у кого нет ответа на вопрос, как сделать шаг вперед и быть к этому готовым.

Джоли привела статистику, свидетельствующую, что до пандемии число случаев насилия над детьми в семье ежегодно составляло 10 миллионов. Актриса говорит, что тот факт, что, несмотря на такие пугающие цифры, борьба с жестоким обращением с детьми не является приоритетной задачей, показывает, насколько оно считается нормализованным в стране.

Дети, ставшие свидетелями или жертвами насилия, могут проявлять симптомы посттравматического стрессового расстройства, сходные с симптомами солдат, возвращающихся с войны,

— пишет Анджелина.

При этом, отмечает она, в Америке лишь 16% детей с психическими расстройствами получают какое-либо лечение.

Долгосрочные последствия пандемии COVID-19 для детей не будут понятны в течение многих лет. Но мы уже видим, как дорого нам обходятся пропущенные занятия, упущенные возможности, душевные страдания и рост случаев насилия, которое меняет жизнь его жертв. Пришло время поставить потребности детей на первый план,

— заключила она.