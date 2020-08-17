Временное закрытие границы с Крымом вызвало шквал возмущений

Временное закрытие КПВВ на админгранице Крыма с Херсонской областью вызвало бурю возмущения в соцсетях. Жители Крыма и вынужденные переселенцы нашли в этом решении Кабинета министров Украины много нестыковок и противоречий.

Работу КПВВ приостановили с 9 по 30 августа 2020 года. Исключение сделали для тех граждан Украины и членов их семей, которые зарегистрированы и постоянно проживают в Крыму или Севастополе и имеют там имущество – им разрешили въезжать на полуостров. Пересекать админграницу разрешили также по 6 «гуманитарным основаниям».

У комментаторов решение Кабмина вызвало настоящий шквал возмущения.

«Сколько уже издевок со всех сторон пережили. Соревнование просто: кто нас больше и больнее пнет((«.

«За последние несколько дней двух друзей забрала скорая, якобы с коронавирусом. Врачи «предпочитают» говорить о пневмонии.Один хотел остаться дома, но его отвезли в больницу.Другой хочет лечь в больницу, но мест нет.Сарафанное радио доносит, что больницы не справляются с потоком заболевших «пневмонией» отдыхающих россиян, а теперь и жителей Крыма.Побережье кишит отдыхающими. По крайней мере друзья утверждают, что в Судак без надобности лучше не заезжать.

Причём недавно один идиот утверждал, что нужно закрыть границу Крыма с Херсонской областью, хотя заражение в Крым пошло из России.Российские власти к нему не прислушались, зато прислушалось правительство Украины.

Крым стал настоящей резервации для вируса.»-пишут возмущенные пользователи соцсетей.