Взрыву в Бейруте предшествовали шесть взрывов через равные промежутки времени



Оказывается, мощному взрыву в Бейруте предшествовали шесть необычных взрывов, которые происходили один за другим с равными промежутками времени. Это однозначно подтверждают сейсмологические данные. Причиной их могли быть акты диверсии либо авария на складе боеприпасов, сообщает Амир Раппопорт на сайте Israel Defence.

Это первая публикация сенсационных выводов, к которым пришли эксперты-геофизики в сотрудничестве с инженерной группой «Тамар» из Израиля. Эти результаты также были переданы для сведения высшему политическому эшелону и службам безопасности.

Группа «Тамар», основанная бывшим офицером инженерных войск ЦАХАЛа Боазом Хаюном, на протяжении десятилетий занимается исследованиями в области диверсий и контролируемых взрывов. Также она работает с аэропортами по всему миру для обнаружения взрывчатых веществ. Помимо прочего, группа выполняет специальные работы со взрывчатыми веществами, в том числе для сноса зданий и сложных научных экспериментов.

В состав группы входит Национальная лаборатория пиротехники, которая от имени Израильского института стандартов отвечает за регуляцию и лицензирование всей пиротехники в Израиле (большая часть ее поступает из Китая). Возглавляет лабораторию Нир Хаимов, который также является гендиректором группы «Тамар», в состав которой входит Израильский центр пиротехнической безопасности.

Крутой поворот в понимании обстоятельств техногенной катастрофы в Бейруте начался с сейсмологического исследования, в ходе которого были собраны данные с датчиков, расположенных по всему Ближнему Востоку. Оказалось, что израильские сейсмические станции, которые находятся далеко от очага взрыва, зарегистрировали подземные колебания – отголоски мощного взрыва аммиачной селитры в Бейруте, которые были эквивалентны небольшому землетрясению. Но самыми интересными являются данные, зарегистрированные сейсмографом, который расположен в 70 км от Бейрута, в открытом море недалеко от Кипра, на глубине около 2,2 км.

Фактически это — система из шести сейсмических датчиков под названием CY603, которая была размещена в глубине моря в рамках международного геологического проекта с целью исследования и прогнозирования землетрясений в Средиземноморском бассейне, а также глобального мониторинга военных испытаний.

Обычно данные датчиков находятся в открытом доступе на сайте IRIS, который объединяет информацию от сейсмографических исследовательских институтов. Но вскоре после 6 вечера 5 августа, то есть менее чем через 24 часа после катастрофы в Бейруте, доступ ко всем архивным данным был закрыт. Посетители сайта увидели уведомление об отсутствии информации. Однако геофизикам все же удалось получить данные, которые были удалены. Они увидели показания сейсмографа, которые, как оказалось, полностью соответствуют показаниям других сейсмографов на Ближнем Востоке.

Похоже, что никто в мире, кроме израильтян, не заметил, что большому взрыву предшествовали шесть загадочных взрывов, расшифровка которых теперь может полностью изменить картину событий. В ходе расследования эта версия не упоминалась.

Мощность каждого из этих шести взрывов была эквивалентна нескольким тоннам тротила, а интервалы между ними были одинаковыми: 11 секунд. Как видно на диаграмме сейсмографа, пять первых взрывов с промежутками в 11 секунд были примерно одинаковыми по мощности, а шестой, который произошел через 11 секунд после пятого, был в несколько раз сильнее. Затем, еще через 43 секунды, произошел мощнейший взрыв, который также был запечатлен всеми сейсмографами на Ближнем Востоке и разрушил значительную часть порта Бейрута.

Этот анализ ставит большие знаки вопроса относительно официальной версии событий, принятой мировыми СМИ — что взрыв начался с возгорания и пожара в порту, в результате чего произошел взрыв на складе пиротехники, который, в свою очередь, привел к взрыву на складе с аммиачной селитрой. Этот анализ скорее соответствует сообщениям некоторых зарубежных СМИ, что под «обычными» складами порта, где хранились взрывчатые вещества и фейерверки, находился целый подземный город «Хизбаллы», состоящий из складов и туннелей. Остатки этого города сегодня хорошо заметны на поверхности. В сообщениях СМИ ясно сказано – фактическим хозяином бейрутского порта, главных морских ворот Ливана, является «Хизбалла».

В последние дни эксперты «Тамар» сопоставили сейсмологические выводы с дополнительными данными, основанными на публикациях в открытых источниках. По словам Аарона Горена, главы Израильского центра пиротехнической безопасности, который был ведущим профессиональным авторитетом в области безопасности взрывчатых веществ в ЦАХАЛе, «ко всем официальным публикациям из Ливана следует относиться с подозрением».

По его словам, «если в порту хранилось 2700 тонн аммиачной селитры, как было заявлено, это эквивалентно примерно 850 тоннам стандартного тротила». Горен объяснил, что «при самых плохих условиях хранения тротиловый эквивалент составлял бы 850 тонн тротила, но это все равно не объясняет появление огромной воронки глубиной 43 метра, которая образовалась на месте взрыва.

По общепринятым формулам, диаметр воронки соответствует тротиловому эквиваленту (около 110 метров), а вот глубина должна быть гораздо меньше. Такая глубина может иметь два объяснения — подземные взрывы, которые предшествовали взрыву нитрата аммония, или количество селитры было намного больше, чем сообщалось правительством Ливана. Вполне вероятно, что произошел взрыв хранившихся под землей боеприпасов, о котором официальные власти предпочитают молчать». Что касается цвета пламени (коричнево-оранжевого), Горен отмечает, что это соответствуют тому, что происходит при взрыве нитрата аммония (амимиачной селитры).

Геофизическая проверка исключила возможность того, что особо чувствительные сейсмические датчики в море между Кипром и Ливаном фиксировали другие толчки. По словам исследователей, большому взрыву действительно предшествовали шесть меньших взрывов, и в этом нет никаких сомнений.

Что же на самом деле произошло в порту Бейрута? Горен, который в свое время расследовал по поручению министерства экологии взрыв на складе фейерверков в мошаве в округе ха-Шарон в 2017 году (в результате чего погибли двое рабочих), говорит, что фейерверки могли взорваться из-за высокой температуры, вызванной подземными взрывами. А далее от фейерверков произошло возгорание на складе аммиачной селитры, в результате которого произошел гигантский взрыв, который сейсмографы зарегистрировали как землетрясение магнитудой 3,3.

Это возможное объяснение все еще не решает вопрос, что вызвало первоначальную серию малых взрывов. Однако, по словам Горена, существуют боеприпасы, которые могут взрываться «цепочкой». Также вполне реальна возможность, что это была диверсия. Кто-то заминировал склады с боеприпасами и вызвал взрывы при помощи часового механизма.

Был ли это саботаж? Диверсия? Неисправность оружия «Хизбаллы», хранившегося под портом? Напомним, президент США в первой реакции на сообщение о катастрофе в Бейруте сказал, что это было «нападение». Поскольку сведения о малых взрывах могут навести на мысль о вероятности того, что за этими взрывами стоял Израиль, мы провели специальное расследование, которое показало, что Израиль не имел к этому никакого отношения. Израильские официальные лица и высшие офицеры системы обороны узнали о взрыве из сообщений СМИ, как и все мы.

«Мы до сих пор не знаем точно, что стало причиной первичных взрывов – диверсия или неисправность. Ответ на этот вопрос знает «Хизбалла»», — сказал основатель группы «Тамар» Боаз Хаюн.

«Детали» — в сотрудничестве с Israel Defence.