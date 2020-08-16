Ван-Дамма застукали с девушкой в Киеве

Голливудский актер Жан Клод Ван Дамм прибыл в Киев для съемок фильма Netflix. СМИ удалось рассекретить место пребывания звезды в столице, а также узнали, что сейчас его сопровождает девушка-украинка Алена Каверина.

Съемки фильма The Last Mercenary («Последний наемник») будут проходить в Киеве с 10 по 26 августа. Именно в течение этого времени американский актер будет находиться в Украине.

С кем Жан-Клод Ван Дамм приехал в Киев

Как удалось выяснить СМИ, актер прибыл в украинскую столицу на частном самолете с персональными инициалами на борту. Ван Дамма сопровождает девушка, украинка Елена Каверина. Актер познакомился с ней десять лет назад на дискотеке в Таиланде. С тех пор Елена постоянно находится рядом с ним.

Где Жан-Клод Ван Дамм остановился

Для проживания в Киеве влюбленные выбрали один из самых роскошных отелей – Fairmont Grand Hotel. Пара живет в номере с видом на Днепр. Сутки в такой фешенебельной комнате стоят примерно 15 тысяч гривен.

Что известно о фильме с Жаном-Клодом Ван Дамомм

О том, что Netflix будет снимать фильм в Киеве, стало известно в конце июля 2020 года. Министр Александр Ткаченко объявил, что в Украину прибыл голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм, который известен своим участием в различных боевиках. Главные события будут происходить во Франции, однако съемочную площадку развернули и в Киеве.

Ван Дамм сыграет в ленте бывшего агента спецслужб, который вынужден приехать в Париж. По сюжету, его сына обвиняют в торговле оружием и наркотиками. Поскольку мужчина является политиком, то в фильме раскроют интриги, которые происходят на государственном уровне. Это будет комедийный боевик, потому что главные герои во время погони за правдой будут попадать в курьезные ситуации.